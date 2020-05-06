Депутат фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и депутаты его фракции «Слуга народа» не занимаются проблемами медиков, которые противостоят эпидемии коронавируса. Их интересуют исключительно политические дивиденды.

Об этом Артур Герасимов сказал в комментарии журналистам, сообщает пресс-служба партии.

— Законопроект о страховании медиков, где ключевым автором является Петр Порошенко, очень прост. Если врач заболел, он получит около 200 тысяч из этой страховки. Если, не дай Бог, врач умер через COVID-19, то его семья получит около полутора миллиона гривен. Я уже знаю, что из-за «политических дивидендов» Зеленскому и «слугам народа» вообще наплевать на врачей. Для них это - провокация, а нужны «политические дивиденды». Думаю, вся страна вчера видела это. Так вот, через «политические дивиденды» они регистрируют альтернативный закон. Если вы хотите, сделайте полную копию законопроекта Порошенко, выносите в зал и голосуйте! Главное - чтобы приняли. Потому что сейчас не надо делиться на оппозицию или власть. Надо объединиться и помочь как можно скорее. Пройти эпидемию, защитить врача и защитить укрианцев, - отметил Артур Герасимов.

Артур Герасимов отметил, что если в партии «Слуга народа» очень хотят получить «политические дивиденды», то пусть скопируют закон Петра Порошенко и примут его.

— Нам без разницы, кто автор законопроекта, главное - чтобы он был проголосован, - сказал сопредседатель фракции «Европейской Солидарности».

Напомним, лидер партии «Европейская Солидарность», пятый Президент Петр Порошенко призвал парламентские фракции сегодня на внеочередном заседании принять законопроект 3376, который предусматривает страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирус. Во время согласительного совета он отметил, что парламент должен рассматривать только важнейшие вопросы, касающиеся противостояния пандемии и защиты людей, обороны государства и спасения экономики.