Глава Николаевской областной организации партии «Наш край», депутат облсовета Юрий Кормышкин выступил в защиту генерального директора компании «Нибулон» Алексея Вадатурского, которого накануне нардепы от «Слуги народа» Николай Тищенко и Игорь Негулевский назвали «врагом Украины» и обвинили во взяточничестве.

Об том Юрий Кормышкин написал в своем Facebook.

Как известно, народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении.

— Сегодня два человека, которые зашли в Верховную Раду на авторитете Владимира Александровича Зеленского, назвали Героя Украины, мощнейшего бизнесмена и грамотнейшего руководителя Алексея Афанасьевича Вадатурского врагом Украины. Человека, благодаря которому Украину знают во всем мире, в том числе и как аграрную страну, человека, который даёт рабочие места тысячам наших людей, человека, который свои личные деньги направил на финансирование социальной сферы, человека, который строит инфраструктурные объекты по всей стране, добросовестно платит налоги в бюджеты разных уровней нашей страны, из которых, в том числе, народные депутаты получают зарплату. И эти депутаты сегодня решили, что мандат даёт им право анонсировать политическое рейдерство со своей стороны. Проживите и достигните хотя бы части от того, что успел сделать Алексей Вадатурский. Звание Героя сегодня не обесценивается – его нельзя ни продать, ни купить, - написал Юрий Кормышкин.

Он заявил, что нардепы делают голословные заявления, без доказательств обвиняя человека во взяточничестве. Также он высмеял Николая Тищенко и Игоря Негулевского, назвавших «Нибулон» монополистов.

— А для того, чтобы называть человека взяточником, нужны доказательства. Эти обвинения голословные со стороны людей, которые носят статус народных депутатов. Кроме того, они назвали его монополистом. Но у нас в Украине для того, чтобы выявлять монополистов, существует АМКУ. И любой грамотный человек им объяснит, что Вадатурский не является монополистом. Вы, народные депутаты, вы принимаете законы, и вы в этом смысле показываете свою беспомощность. В честь таких людей как Алексей Афанасьевич нужно улицы называть при жизни и его деятельность детям в школах в пример ставить, - написал Юрий Кормышкин.

Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отреагировать на обвинения со стороны нардепов.

— Уважаемый, Президент, я знаю, что Вы всегда держите руку на пульсе и мониторите ситуацию в регионах. Неужели вам не стыдно за таких депутатов? И, если завтра все народные депутаты будут называть Героев Украины врагами страны, обвинять во взяточничестве международного масштаба, то что будет дальше? Уважаемый Президент, отреагируйте пожалуйста, - написал Юрий Кормышкин.

Как известно, 24 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1182-1-д «О внутреннем водном транспорте». Проект закона еще проходит доработку в комитетах и будет вынесен для рассмотрения во втором чтении. Документом предлагается определить правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта, в частности, вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, функционирования и развития внутреннего водного транспорта, его инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное.