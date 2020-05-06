Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

– Председателем исполнительного комитета, а не секретарем, - уточнил Саакашвили в комментарии изданию.

При этом Саакашвили не смог назвать точную дату своего назначения на должность.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни объявить о назначении Михеила Саакашвили на госдолжность.