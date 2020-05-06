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Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
– Председателем исполнительного комитета, а не секретарем, - уточнил Саакашвили в комментарии изданию.
При этом Саакашвили не смог назвать точную дату своего назначения на должность.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни объявить о назначении Михеила Саакашвили на госдолжность.
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Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
– Председателем исполнительного комитета, а не секретарем, - уточнил Саакашвили в комментарии изданию.
При этом Саакашвили не смог назвать точную дату своего назначения на должность.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни объявить о назначении Михеила Саакашвили на госдолжность.