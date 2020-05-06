Летом Украина не возобновит полноценное международное авиасообщение с другими странами, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

– Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать с возвращения внутреннего сообщения. С международным сложнее, потому что здесь решения зависят не только от нас. В нескольких странах Европы, ЕС, которые являются классическими туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать, но скажу сразу: в течении лета полноценного возобновления авиасообщения международного не будет... То есть так, как было когда-то, такого не будет точно, – сказал Кулеба.

В то же время Кулеба напомнил о прогнозах, что с осени может начаться вторая волна пандемии коронавируса в мире, к которой тоже надо готовиться, однако высказал надежду на то, что возобновление международного авиасообщения произойдет в сентябре.

– Мы исходим из того, что мир начнет приходить в себя где-то с сентября, – добавил министр.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление движения общественного транспорта в Украине будет осуществляться с учетом динамики заболеваний и смертей от коронавируса.