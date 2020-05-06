Алексей Вадатурский, гендиректор "Нибулона"

Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, реагируя на заявление народных депутатов от «Слуги народа» Николая Тищенко и николаевца Игоря Негулевского, признался, что ему жаль, что живет с такими людьми в одной стране.

Об этом говорится в публикации Алексея Вадатурского в социальной сети Facebook.

Алексей Вадатурский высказал мнение, что ни Николай Тищенко, ни Игорь Негулевский совершенно не понимают работу отрасли и экономику в целом.

— Какой была моя первая реакция на увиденное? Мне жаль, что я живу с этими людьми в одной стране, что законы в нашей стране принимают такие народные депутаты, что такие «хозяева» жизни пытаются сделать из нас дураков. Я виду нездоровую и неадекватную реакцию на мою многолетнюю принципиальную позицию в борьбе за развитие украинского судостроение и судоходства. Реакцию без какого-либо понимания отрасли, экономики вообще, - написал Алексей Вадатурский.

Он обратился в Офис Президента Украины, к главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады с просьбой дать надлежащую оценку действиям нардепов Николая Тищенко и Игоря Негулевского.

— Это просто позор для властной команды и для Украины. Поймите, что вы не меня унижаете. Вы себя этим унижаете. И как после такого вы можете называться властью? Вы ничего не знаете о реальных проблемах судоходной и судостроительной отраслей. Вы не знаете об истории деятельности нашей компании. Почитайте хотя бы мои последние публикации с критикой проекта закона «О внутреннем водном транспорте» 1182-1-д. Вы выступаете за то, чтобы в нашей стране работали грязные схема, была узаконена контрабанды и сброс нечистот. А я борюсь за Украину и за ее будущее. Вы - временные люди. Поэтому, как бы вы закон не приняли, «Нибулон» был, есть и будет. Мы продолжим строить бизнес в Украине честно, - написал Алексей Вадатурский.

Гендиректор «Нибулона» рассказал, что намерен подать в суд на нардепов за их обвинения. Также Алексей Вадатурский сообщил, что проделал колоссальную работу для борьбы с коронавирусом в то время, как Игорь Негулевский и Николай Тищенко «сидели в ресторане».

— Сегодня, когда в Украине беда, когда все объединились в борьбе с пандемией, а вас ловят на нарушении карантина, я делаю вывод: у ас нет ни совести, ни чести. Поэтому убежден, все, что пишут в комментариях под этим видео обычные люди - не далеко от правды. Поэтому сейчас я готовлю материалы в суд. А через несколько дней я опубликую отчет о колоссальной работе, которая была проделана мной для борьбы с коронавирусом. А что сделали, сидя в ресторане, вы?, - написал Алексей Вадатурский.

Как известно, народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении.