Апелляционный суд оставил под стражей Александра Раева — подозреваемого в пособничестве организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын.

Об этом говорится в сообщении Апелляционного суда Киева, также hromadske это подтвердил адвокат подозреваемого Александр Панченко.

Александра Раева задержали вместе с Ибрагимом Шахгириевым в конце марта, им инкриминируют пособничество в преступлении. Жалобу защитника Шахгириева суд не рассмотрел из-за того, что из Печерского суда еще не поступили материалы. В то же время, его защитник Дмитрий Абрамчук в комментарии hromadske отметил, что он объявил голодовку, которую держит уже 13 дней.

По решению суда первой инстанции подозреваемые будут находиться под стражей до конца мая. Защита обжаловала решение, так как считает обвинение необоснованным — по словам адвоката, оно базируется на показаниях другого фигуранта, которому грозит пожизненное лишение свободы. Следствие считает, что Раев и Шахгириев могли знать о готовящемся преступлении и способствовать организации.

Ранее следствие задержало первых двух фигурантов — подозреваемых исполнителей преступления Андрея Лаврегу и Евгения Семенова. Обоих суд взял под стражу. Впоследствии прокуратура возбудила дело в отношении вероятного организатора преступления Юсупа Абуева. Он объявлен во всеукраинский розыск по другому делу (вымогательство денег, создания ОПГ, похищение человека) и согласно заявлению полиции — в международный. Юсуп Абуев был членом организации «Традиция и порядок», которую якобы покинул летом 2019 года.

По данным следствия, Андрей Лаврега был тем, кто непосредственно стрелял в автомобиль Соболева 1 декабря, а Евгений Семенов подал ему сигнал, когда депутат вышел из ресторана. По версии следствия, Андрея Лаврегу к преступлению привлек Юсуп Абуев, с которым он познакомился в зоне боевых действий на Донбассе. Во время встречи в одном из ТРЦ Киева Юсуп Абуев якобы предложил Андрею Лавреге убить депутата за вознаграждение в $40 тысяч. Последний, по данным следствия, согласился. Сам Юсуп Абуев выехал из Украины.

Напомним, 1 декабря в Киеве стреляли в автомобиль Range Rover, в котором находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев с женой и трехлетним сыном. Пуля попала в ребенка, мальчик скончался по дороге в больницу. Очевидцы заявили, что выстрел был один.

2 декабря в Киеве правоохранители задержали подозреваемых в покушении на Соболева и убийстве его ребенка. Министр внутренних дел Украины подтвердил, что полиция задержала стрелка и его сообщников. Это двое юношей 18 и 19 лет.