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Владимир Зеленский не планирует увольнять главу Офиса Президента Андрея Ермака, петиция за отставку которого набрала необходимое количество подписей.
Об этом говорится в ответе на сайте президента.
Автор петиции Александр Иванов обвинил Ермака в намерении урегулировать конфликт на Донбассе на условиях России, в частности из-за планов создать Консультативный совет с боевиками так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Также он напомнил о «пленках Ермака», которые могут свидетельствовать о коррупции со стороны главы ОП.
Владимир Зеленский в ответе поблагодарил «за высказанную гражданскую позицию».
В то же время он отметил, что протокол о Консультативном совете, подписанный в Минске, носит «декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе».
Также президент акцентировал внимание на достигнутых договоренностях: об обмене удерживаемыми лицами, разведении сил, открытии КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье.
В вопросе о «пленках Ермака» президент отметил, что правоохранители возбудили дела и проверяют эту информацию. О результатах проверки «общество будет проинформировано через средства массовой информации».
Напомним, петиция под названием «Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака» появилась на официальном сайте президента 1 апреля 2020 года. Ее автор – Иванов Александр Ярославович. 23 апреля она набрала необходимых 25 тыс. подписей для ее рассмотрения президентом Зеленским.
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Владимир Зеленский не планирует увольнять главу Офиса Президента Андрея Ермака, петиция за отставку которого набрала необходимое количество подписей.
Об этом говорится в ответе на сайте президента.
Автор петиции Александр Иванов обвинил Ермака в намерении урегулировать конфликт на Донбассе на условиях России, в частности из-за планов создать Консультативный совет с боевиками так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Также он напомнил о «пленках Ермака», которые могут свидетельствовать о коррупции со стороны главы ОП.
Владимир Зеленский в ответе поблагодарил «за высказанную гражданскую позицию».
В то же время он отметил, что протокол о Консультативном совете, подписанный в Минске, носит «декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе».
Также президент акцентировал внимание на достигнутых договоренностях: об обмене удерживаемыми лицами, разведении сил, открытии КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье.
В вопросе о «пленках Ермака» президент отметил, что правоохранители возбудили дела и проверяют эту информацию. О результатах проверки «общество будет проинформировано через средства массовой информации».
Напомним, петиция под названием «Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака» появилась на официальном сайте президента 1 апреля 2020 года. Ее автор – Иванов Александр Ярославович. 23 апреля она набрала необходимых 25 тыс. подписей для ее рассмотрения президентом Зеленским.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный