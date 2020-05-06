Владимир Зеленский не планирует увольнять главу Офиса Президента Андрея Ермака, петиция за отставку которого набрала необходимое количество подписей.

Об этом говорится в ответе на сайте президента.

Автор петиции Александр Иванов обвинил Ермака в намерении урегулировать конфликт на Донбассе на условиях России, в частности из-за планов создать Консультативный совет с боевиками так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Также он напомнил о «пленках Ермака», которые могут свидетельствовать о коррупции со стороны главы ОП.

Владимир Зеленский в ответе поблагодарил «за высказанную гражданскую позицию».

В то же время он отметил, что протокол о Консультативном совете, подписанный в Минске, носит «декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе».

Также президент акцентировал внимание на достигнутых договоренностях: об обмене удерживаемыми лицами, разведении сил, открытии КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье.

В вопросе о «пленках Ермака» президент отметил, что правоохранители возбудили дела и проверяют эту информацию. О результатах проверки «общество будет проинформировано через средства массовой информации».

Напомним, петиция под названием «Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака» появилась на официальном сайте президента 1 апреля 2020 года. Ее автор – Иванов Александр Ярославович. 23 апреля она набрала необходимых 25 тыс. подписей для ее рассмотрения президентом Зеленским.