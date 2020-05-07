Александр Пасечный

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасечный смог договориться о возвращении проекта строительства водопровода в микрорайон Варваровка города Николаева в список приоритетных для финансирования из Государственного фонда регионального развития.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Нардеп сообщил, что на завершение проекта из Государственного фонда регионального развития выделят 34 миллиона гривен.

— Варваровскому дюкеру быть - выделено 34 миллиона гривен. 24 апреля писал, что как член комитета по вопросам бюджета, предложил Николаевском городском голове Александру Сенкевичу помощь в рамках своих полномочий, в вопросе выделения 21 миллиона гривен и обратился к министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву с просьбой вмешаться в решение вопроса о возврате проекта по строительству дюкера через реку Южный Буг и выделение на него средств из Государственного фонда регионального развития. Вчера состоялось заседание Комиссии для оценки и отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств Государственного фонда регионального развития. На строительство водопровода через реку Южный Буг, благодаря совместным усилиям, все же согласовано выделить почти 34 миллиона гривен средств из Государственного фонда регионального развития, — сообщил Александр Пасечный.

Как известно, 31 марта глава Николаевской ОГА подписал распоряжение, которым распределил 70,9 миллионов гривен государственного фонда регионального развития, направив 46 миллионов на аэропорт и оставив без финансирования строительство дюкера в микрорайон Варваровка в Николаеве.

Мэр Николаева рассказал, что городская власть подавала несколько проектов для софинансирования в рамках государственного фонда регионального развития в этом году, но дюкер в Варваровку был приоритетным. Однако, в итоге этого объекта не оказалось в утвержденном перечне для финансирования 2020 году.

Строительство дюкера в Варваровку было начато в 2019 году за счет средств субвенции из государственного бюджета - было потрачено 19,5 миллионов гривен. Для окончания строительства объекта инфраструктуры Николаевский городской совет просил финансирование в 2020 году за счет средств ГФРР в размере 36 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен уже выделен на реализацию проекта из средств городского бюджета Николаева, чтобы завершить строительство дюкера и обеспечить микрорайон водопроводом уже в 2020 году.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасечный заявил о намерении вернуть проект строительства водопровода в микрорайон Варваровка города Николаева в список приоритетных для финансирования из Государственного фонда регионального развития.