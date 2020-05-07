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Грузия смягчает карантин из-за пандемии коронавируса и планирует открыться для иностранных туристов с 1 июля.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, пишет РБК-Украина.
По его словам, иностранные туристы смогут попасть в Грузию с 1 июля, а внутренний туризм должен возобновиться с 15 июня.
— Мы сделаем это при помощи обустройства безопасных коридоров на сухопутных границах с нашими соседями, а также благодаря двусторонним переговорам со странами, интересными для нас с точки зрения туризма. Эти переговоры уже начаты, - сказал Георгий Гахария.
Он также добавил, что у Грузии накопился опыт управления гостиницами в условиях карантина. Также сообщается, что с 11 мая в Тбилиси будут сняты все виды ограничений на передвижение, а с 14 мая полностью откроется сообщение с Рустави и Гардабани. Крупнейшие города страны — Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми — были закрыты с 15 апреля.
Напомним, что власти Греции планируют с 1 июня разрешить открывать отели, а в июле страна уже будет ждать туристов.
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Грузия смягчает карантин из-за пандемии коронавируса и планирует открыться для иностранных туристов с 1 июля.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, пишет РБК-Украина.
По его словам, иностранные туристы смогут попасть в Грузию с 1 июля, а внутренний туризм должен возобновиться с 15 июня.
— Мы сделаем это при помощи обустройства безопасных коридоров на сухопутных границах с нашими соседями, а также благодаря двусторонним переговорам со странами, интересными для нас с точки зрения туризма. Эти переговоры уже начаты, - сказал Георгий Гахария.
Он также добавил, что у Грузии накопился опыт управления гостиницами в условиях карантина. Также сообщается, что с 11 мая в Тбилиси будут сняты все виды ограничений на передвижение, а с 14 мая полностью откроется сообщение с Рустави и Гардабани. Крупнейшие города страны — Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми — были закрыты с 15 апреля.
Напомним, что власти Греции планируют с 1 июня разрешить открывать отели, а в июле страна уже будет ждать туристов.
|
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|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный