Грузия смягчает карантин из-за пандемии коронавируса и планирует открыться для иностранных туристов с 1 июля.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, пишет РБК-Украина.

По его словам, иностранные туристы смогут попасть в Грузию с 1 июля, а внутренний туризм должен возобновиться с 15 июня.

— Мы сделаем это при помощи обустройства безопасных коридоров на сухопутных границах с нашими соседями, а также благодаря двусторонним переговорам со странами, интересными для нас с точки зрения туризма. Эти переговоры уже начаты, - сказал Георгий Гахария.

Он также добавил, что у Грузии накопился опыт управления гостиницами в условиях карантина. Также сообщается, что с 11 мая в Тбилиси будут сняты все виды ограничений на передвижение, а с 14 мая полностью откроется сообщение с Рустави и Гардабани. Крупнейшие города страны — Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми — были закрыты с 15 апреля.

Напомним, что власти Греции планируют с 1 июня разрешить открывать отели, а в июле страна уже будет ждать туристов.