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В селе Коровия Черновицкой области во время следствия в наркоторговле спецназовец корда застрелил беременную собаку.
Об этом сообщили зоозащитники.
По их данным, полицейские КОРД ворвались в частное здание, входные двери которого были незакрытые.
– Навстречу им вышла хозяйская породистая собака, которая находилась на последнем сроке беременности, она не бросалась на полицейских, а только лаяла. Они сразу начали в нее стрелять в упор боевыми патронами! Это все происходило на глазах двух маленьких детишек (одному 6 лет, второму 6 месяцев), которые находились рядом и пули могли попасть в них! Собачку тяжело ранили: один выстрел прошел насквозь. Она начала истекать кровью, щенки двигались у нее в животе. Примерно четыре часа она страдала и была еще жива, ее и щенков еще можно было спасти! Хозяйка просила полицейских вызвать ветеринарного врача, но бесполезно, они были неумолимы, – говорится в сообщении.
В пресс-службе полиции области подтвердили, что убили собаку. По данному факту провели служебное расследование для дачи оценки действиям полицейского.
5 мая работники КОРДа были привлечены для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства по факту изготовления и распространения наркотических веществ. Во время санкционированного обыска в квартире фигурантов уголовного дела на спецназовцев набросилась собака, которую, по данным правоохранителей, натравил хозяин.
– Действия животного угрожали здоровью и жизни полицейского, потому сотрудник КОРДа использовал огнестрельное оружие для обезвреживания животного, руководствуясь статьей 43 и частью 13 статьи 46 Закона Украины «О Национальной полиции». Согласно проведенной проверкой, действия спецназовца признали необходимыми и правомерными в той сложившейся ситуации. К тому же, информация, которая распространяется в сети Интернет касательно пребывания детей в комнате во время выстрела, не соответствует действительности, – сообщили в полиции.
Стоит отметить, что на видео, опубликованном правоохранителями не слышно, что хозяин травил собаку.
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В селе Коровия Черновицкой области во время следствия в наркоторговле спецназовец корда застрелил беременную собаку.
Об этом сообщили зоозащитники.
По их данным, полицейские КОРД ворвались в частное здание, входные двери которого были незакрытые.
– Навстречу им вышла хозяйская породистая собака, которая находилась на последнем сроке беременности, она не бросалась на полицейских, а только лаяла. Они сразу начали в нее стрелять в упор боевыми патронами! Это все происходило на глазах двух маленьких детишек (одному 6 лет, второму 6 месяцев), которые находились рядом и пули могли попасть в них! Собачку тяжело ранили: один выстрел прошел насквозь. Она начала истекать кровью, щенки двигались у нее в животе. Примерно четыре часа она страдала и была еще жива, ее и щенков еще можно было спасти! Хозяйка просила полицейских вызвать ветеринарного врача, но бесполезно, они были неумолимы, – говорится в сообщении.
В пресс-службе полиции области подтвердили, что убили собаку. По данному факту провели служебное расследование для дачи оценки действиям полицейского.
5 мая работники КОРДа были привлечены для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства по факту изготовления и распространения наркотических веществ. Во время санкционированного обыска в квартире фигурантов уголовного дела на спецназовцев набросилась собака, которую, по данным правоохранителей, натравил хозяин.
– Действия животного угрожали здоровью и жизни полицейского, потому сотрудник КОРДа использовал огнестрельное оружие для обезвреживания животного, руководствуясь статьей 43 и частью 13 статьи 46 Закона Украины «О Национальной полиции». Согласно проведенной проверкой, действия спецназовца признали необходимыми и правомерными в той сложившейся ситуации. К тому же, информация, которая распространяется в сети Интернет касательно пребывания детей в комнате во время выстрела, не соответствует действительности, – сообщили в полиции.
Стоит отметить, что на видео, опубликованном правоохранителями не слышно, что хозяин травил собаку.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный