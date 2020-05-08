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Жена Президента Украины Владимира Зеленского остается среди авторов студии «Квартал 95».
Об этом в интервью изданию «Гордон» рассказал актер студии Евгений Кошевой.
— Для «Женского квартала» пишет, это их проект. И «Женский квартал» существует благодаря этой авторской группе. Поэтому пишет, да, в свободное от работы время, – сообщил артист.
Евгений Кошевой считает, что Елене Зеленской было тяжело осознавать, что ее супруг будет Президентом, а она – первой леди.
— Если ты помнишь, она сама говорила, что была против того, чтобы Владимир Александрович шел на главную должность страны. Конечно, тяжело. Тяжело справляться с тем, что наваливается каждый день, – сказал Евгений Кошевой.
По его мнению, ни Елена Зеленская, ни ее муж никогда не признаются, что им нелегко.
— Я думаю, что при встрече не стоит на этом заострять внимание. Когда будет сложно, она скажет. Хотя, думаю, не скажет. Они люди сильные, — сказал Евгений Кошевой.
Напомним, президент Владимир Зеленский назначил в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» Елену Зеленскую.
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Жена Президента Украины Владимира Зеленского остается среди авторов студии «Квартал 95».
Об этом в интервью изданию «Гордон» рассказал актер студии Евгений Кошевой.
— Для «Женского квартала» пишет, это их проект. И «Женский квартал» существует благодаря этой авторской группе. Поэтому пишет, да, в свободное от работы время, – сообщил артист.
Евгений Кошевой считает, что Елене Зеленской было тяжело осознавать, что ее супруг будет Президентом, а она – первой леди.
— Если ты помнишь, она сама говорила, что была против того, чтобы Владимир Александрович шел на главную должность страны. Конечно, тяжело. Тяжело справляться с тем, что наваливается каждый день, – сказал Евгений Кошевой.
По его мнению, ни Елена Зеленская, ни ее муж никогда не признаются, что им нелегко.
— Я думаю, что при встрече не стоит на этом заострять внимание. Когда будет сложно, она скажет. Хотя, думаю, не скажет. Они люди сильные, — сказал Евгений Кошевой.
Напомним, президент Владимир Зеленский назначил в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» Елену Зеленскую.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный