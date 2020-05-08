Жена Президента Украины Владимира Зеленского остается среди авторов студии «Квартал 95».

Об этом в интервью изданию «Гордон» рассказал актер студии Евгений Кошевой.

— Для «Женского квартала» пишет, это их проект. И «Женский квартал» существует благодаря этой авторской группе. Поэтому пишет, да, в свободное от работы время, – сообщил артист.

Евгений Кошевой считает, что Елене Зеленской было тяжело осознавать, что ее супруг будет Президентом, а она – первой леди.

— Если ты помнишь, она сама говорила, что была против того, чтобы Владимир Александрович шел на главную должность страны. Конечно, тяжело. Тяжело справляться с тем, что наваливается каждый день, – сказал Евгений Кошевой.

По его мнению, ни Елена Зеленская, ни ее муж никогда не признаются, что им нелегко.

— Я думаю, что при встрече не стоит на этом заострять внимание. Когда будет сложно, она скажет. Хотя, думаю, не скажет. Они люди сильные, — сказал Евгений Кошевой.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» Елену Зеленскую.