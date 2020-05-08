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Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе, сообщает Новое время со ссылкой на Министерство финансов.
«В связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования stand- By. При этом сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной», - говорится в сообщении.
В Минфине добавили, что переговорные процессы с Международным валютным фондом продолжаются.
«Вопрос о модальности программы (EFF или stand-by) еще дискутируется. Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: stand-by - полтора года, EFF - три года», - отметили в Минфине.
Вчера представитель МВФ Джерри Райс сказал на брифинге, что в результате переговоров Украина и МВФ отказались от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключились на 18-месячную программу stand-by.
Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован отметил, что объем трехлетней программы EFF, которая обсуждалась ранее, должен был быть на уровне $8 млрд. Рашкован подчеркнул, что при этом получить средства будет легче в рамках программы stand-by, чем в рамках EFF.
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Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе, сообщает Новое время со ссылкой на Министерство финансов.
«В связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования stand- By. При этом сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной», - говорится в сообщении.
В Минфине добавили, что переговорные процессы с Международным валютным фондом продолжаются.
«Вопрос о модальности программы (EFF или stand-by) еще дискутируется. Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: stand-by - полтора года, EFF - три года», - отметили в Минфине.
Вчера представитель МВФ Джерри Райс сказал на брифинге, что в результате переговоров Украина и МВФ отказались от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключились на 18-месячную программу stand-by.
Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован отметил, что объем трехлетней программы EFF, которая обсуждалась ранее, должен был быть на уровне $8 млрд. Рашкован подчеркнул, что при этом получить средства будет легче в рамках программы stand-by, чем в рамках EFF.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
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