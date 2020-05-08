Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе, сообщает Новое время со ссылкой на Министерство финансов.

«В связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования stand- By. При этом сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной», - говорится в сообщении.

В Минфине добавили, что переговорные процессы с Международным валютным фондом продолжаются.

«Вопрос о модальности программы (EFF или stand-by) еще дискутируется. Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: stand-by - полтора года, EFF - три года», - отметили в Минфине.

Вчера представитель МВФ Джерри Райс сказал на брифинге, что в результате переговоров Украина и МВФ отказались от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключились на 18-месячную программу stand-by.

Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован отметил, что объем трехлетней программы EFF, которая обсуждалась ранее, должен был быть на уровне $8 млрд. Рашкован подчеркнул, что при этом получить средства будет легче в рамках программы stand-by, чем в рамках EFF.