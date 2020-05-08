За прошедшие сутки, 7 мая, в зоне боевых действий на востоке Украины пророссийские боевики 21 раз открывали огонь. В результате обстрелов пострадали шесть украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, боевики дважды открывали огонь возле Марьинки – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом со Старогнатовкой украинских защитников обстреляли с беспилотного летательного аппарата, а после этого из вооружения боевых машин пехоты.

По Широкиному трижды стреляли из минометов 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселевки-2 обстреляли из автоматических станковых гранатометов.

Возле Авдеевки оккупанты стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новотошковского враг выпустил 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.

По окрестностям Орехового стреляли из минометов калибра 82 мм (30 мин), также использовали гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. По защитникам Крымского дважды стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра.

В штабе отмечает, что наши подразделения давали ответный огонь из штатного вооружения. “Благодаря меткости украинских военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия”, – добавили в штабе ООС.

По данным разведки, украинские военные ликвидировали семерых российских оккупантов и еще пятерых ранили. Кроме того, они уничтожили военный грузовик противника.

С начала 8 мая оккупанты выпустили 24 мины 120-го калибра по позициям защитников Орехового, также применяли станковые противотанковые гранатометы.