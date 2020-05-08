Грузия отзывает своего посла в Киеве в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает РБК-Украина.

— Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом, — рассказал Давид Залкалиани.

При этом министр отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, «Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.