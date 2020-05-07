Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Об этом говорится в Указе № 169/2020 «Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ», который Глава государства подписал 7 мая, сообщает Офис Президента.

«Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальном совете реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — отметил Владимир Зеленский.

Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 6 мая Михеил Саакашвили подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни объявить о назначении Михеила Саакашвили на госдолжность.