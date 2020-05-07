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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Об этом говорится в Указе № 169/2020 «Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ», который Глава государства подписал 7 мая, сообщает Офис Президента.
«Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальном совете реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — отметил Владимир Зеленский.
Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 6 мая Михеил Саакашвили подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни объявить о назначении Михеила Саакашвили на госдолжность.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Об этом говорится в Указе № 169/2020 «Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ», который Глава государства подписал 7 мая, сообщает Офис Президента.
«Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальном совете реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — отметил Владимир Зеленский.
Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 6 мая Михеил Саакашвили подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни объявить о назначении Михеила Саакашвили на госдолжность.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный