В 2023 году в Киеве не откроют «полноценный международного уровня» Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр», потому что продолжается работа над концепцией центра.

Об этом глава Института национальной памяти Антон Дробович рассказал в интервью hromadske.

– Большой полноценный международного уровня мемориальный центр в 2023 году точно не откроют. Если бы архитектурный конкурс, который закончился осенью, приняли и началось строительство, то были бы еще какие-то шансы, — отметил Дробович.

Он добавил, что до конца года должны разработать концепцию центра.

Во время Второй мировой войны Бабий Яр стал местом массовых расстрелов евреев, совершенных немецкими оккупационными властями. По данным историков, погибло около 100 тысяч человек, но точные цифры остаются неизвестными.

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» основали в 2016 году. Планировалось, что в 2023 году на месте урочища Бабий Яр в Киеве откроют мемориал с музеем и исследовательской зоной.

В сентябре 2019 года жюри международного архитектурного конкурса выбрало лучший проект будущего Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр». Автором стала команда архитектурного бюро Querkraft Architekten (Австрия) с ландшафтным архитектором Kieran Fraser Landscape Design (Австрия).

Напомним, что правоохранители установили личность вандала, который изрисовал краской мемориальный комплекс жертв Холокоста в Кировоградской области, построенный на месте казни нацистами более девятисот евреев во время Второй мировой войны.