|Скорость ветра:
|4.3 м/с
|Восход солнца:
|05:25
|Заход солнца:
|20:12
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:20
|Заход солнца:
|20:29
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.11 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.35 грн
Суд снял с волонтерки Маруси Зверобой все процессуальные обязательства.
Об этом сообщил ее адвокат Андрей Писаренко.
– Сегодня следственный судья Печерского суда вернула прокурору по делу «потерпевшего Зеленского» ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой. Теперь у Маруси нет никакой меры пресечения по этому «чрезвычайно сложному делу, — написал он.
Напомним, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федына вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.
Фракция «Европейской солидарности» в парламенте заявляет, что начало уголовных производств за высказывания нардепа Софии Федыны является ограничением свободы слова и политическим преследованием.
Также Государственное бюро расследований подготовило проект подозрения депутату Софии Федыне из оппозиционной фракции «Европейская солидарность». Ее обвиняют в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому (часть 1 статьи 346 Уголовного кодекса).
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Суд снял с волонтерки Маруси Зверобой все процессуальные обязательства.
Об этом сообщил ее адвокат Андрей Писаренко.
– Сегодня следственный судья Печерского суда вернула прокурору по делу «потерпевшего Зеленского» ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой. Теперь у Маруси нет никакой меры пресечения по этому «чрезвычайно сложному делу, — написал он.
Напомним, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федына вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.
Фракция «Европейской солидарности» в парламенте заявляет, что начало уголовных производств за высказывания нардепа Софии Федыны является ограничением свободы слова и политическим преследованием.
Также Государственное бюро расследований подготовило проект подозрения депутату Софии Федыне из оппозиционной фракции «Европейская солидарность». Ее обвиняют в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому (часть 1 статьи 346 Уголовного кодекса).
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный