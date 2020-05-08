Об этом сообщил глава Национального банка Яков Смолий во время выступления в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пишет Громадське.

Он отметил, что в условиях кризиса, который вызван коронавирусом, практически все государства мира существенно увеличили свои расходы.

– Однако лекарство не должно быть хуже болезни. Вспомните украинскую историю. Неконтролируемая печать денег для финансирования государственных расходов у нас всегда завершается катастрофическими последствиями для экономики, — сообщил Смолий.

Он отметил, что гораздо более правильным путем поддержки экономики и покрытия государственных расходов является проведение переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества.

– Можно, конечно, сделать всех миллионерами, но эти миллионы ничего не будут стоить, — подчеркнул глава НБУ.

Выкуп Национальным банком облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — это один из трех каналов эмиссии (выпуска) гривны. Другие два канала выпуска гривны — выкуп валюты на межбанковском валютном рынке и предоставление банкам кредитов рефинансирования.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке около 350 миллионов долларов США, отреагировав на высокий спрос на валюту.