Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятия управленческих решений, в том числе кадровых, из-за задержки выплат медработникам 300% надбавок.

Об этом Степанов заявил во время брифинга, сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам Степанова, все без исключения медработники получат доплаты к зарплате. Ситуация с задержкой выплат на контроле президента и правительства.

— Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками, — сказал Максим Степанов.

Напомним, три области не отчитались в поставленный срок до конца дня 8 мая о ситуации с выплатами надбавок в размере 300% оклада за март медработникам, которые борются с коронавирусом.