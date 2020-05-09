|Скорость ветра:
|3.5 м/с
|Восход солнца:
|05:24
|Заход солнца:
|20:13
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:18
|Заход солнца:
|20:30
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.11 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.35 грн
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятия управленческих решений, в том числе кадровых, из-за задержки выплат медработникам 300% надбавок.
Об этом Степанов заявил во время брифинга, сообщает пресс-служба Минздрава.
По словам Степанова, все без исключения медработники получат доплаты к зарплате. Ситуация с задержкой выплат на контроле президента и правительства.
— Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками, — сказал Максим Степанов.
Напомним, три области не отчитались в поставленный срок до конца дня 8 мая о ситуации с выплатами надбавок в размере 300% оклада за март медработникам, которые борются с коронавирусом.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятия управленческих решений, в том числе кадровых, из-за задержки выплат медработникам 300% надбавок.
Об этом Степанов заявил во время брифинга, сообщает пресс-служба Минздрава.
По словам Степанова, все без исключения медработники получат доплаты к зарплате. Ситуация с задержкой выплат на контроле президента и правительства.
— Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками, — сказал Максим Степанов.
Напомним, три области не отчитались в поставленный срок до конца дня 8 мая о ситуации с выплатами надбавок в размере 300% оклада за март медработникам, которые борются с коронавирусом.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный