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Николаевский городской голова Александр Сенкевич с помощью сотрудников полиции остановил незаконное строительство торгового павильона на проспекте Центральном, на остановке 3-я Слободская.
Об этом он заявил в прямом эфире, который он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
Узнав о незаконной стройке мэр прибыл на место и вызвал полицейских, чтобы остановить захват коммунальной земли. Он также заявил, что за незаконным строительством стоит николаевский предприниматель Алексей Пелипас.
— Пока мы все празднуем День Победы. занимаемся разными важными делами, тут кто-то решил тихонько захватить кусок остановки на 3-й Слободской. Полицию я вызвал. Сейчас будем разбираться. Я думаю, что это наш уважаемый человек Алексей Пелипас решил расшириться. Будем с этим делом бороться! Вот так раз и на остановочке появился новый киоск. Это называется тупо беспредел. Сейчас будем разбираться, почему на остановке идет захват остановки, захват коммунальной земли, — заявил Александр Сенкевич.
Напомним, сегодня, 9 мая, на проспекте Центральном, на остановке 3-я Слободская начали незаконно монтировать торговый павильон.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич с помощью сотрудников полиции остановил незаконное строительство торгового павильона на проспекте Центральном, на остановке 3-я Слободская.
Об этом он заявил в прямом эфире, который он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
Узнав о незаконной стройке мэр прибыл на место и вызвал полицейских, чтобы остановить захват коммунальной земли. Он также заявил, что за незаконным строительством стоит николаевский предприниматель Алексей Пелипас.
— Пока мы все празднуем День Победы. занимаемся разными важными делами, тут кто-то решил тихонько захватить кусок остановки на 3-й Слободской. Полицию я вызвал. Сейчас будем разбираться. Я думаю, что это наш уважаемый человек Алексей Пелипас решил расшириться. Будем с этим делом бороться! Вот так раз и на остановочке появился новый киоск. Это называется тупо беспредел. Сейчас будем разбираться, почему на остановке идет захват остановки, захват коммунальной земли, — заявил Александр Сенкевич.
Напомним, сегодня, 9 мая, на проспекте Центральном, на остановке 3-я Слободская начали незаконно монтировать торговый павильон.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный