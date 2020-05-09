Николаевский городской голова Александр Сенкевич с помощью сотрудников полиции остановил незаконное строительство торгового павильона на проспекте Центральном, на остановке 3-я Слободская.

Об этом он заявил в прямом эфире, который он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Узнав о незаконной стройке мэр прибыл на место и вызвал полицейских, чтобы остановить захват коммунальной земли. Он также заявил, что за незаконным строительством стоит николаевский предприниматель Алексей Пелипас.

— Пока мы все празднуем День Победы. занимаемся разными важными делами, тут кто-то решил тихонько захватить кусок остановки на 3-й Слободской. Полицию я вызвал. Сейчас будем разбираться. Я думаю, что это наш уважаемый человек Алексей Пелипас решил расшириться. Будем с этим делом бороться! Вот так раз и на остановочке появился новый киоск. Это называется тупо беспредел. Сейчас будем разбираться, почему на остановке идет захват остановки, захват коммунальной земли, — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, сегодня, 9 мая, на проспекте Центральном, на остановке 3-я Слободская начали незаконно монтировать торговый павильон.