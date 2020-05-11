По состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 тысяч 648 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 416 — за последние сутки.

Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Сообщается, что коронавирус подтверждено у 1083 детей и 3026 медиков. При этом всего в Украине исследовано 181 тысячу 552 образца методом ПЦР.

На амбулаторном лечении находится 10 тысяч 754 пациентов, из них 887 детей и 2479 медработников.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработника. Среди умерших 86% людей в возрасте от 50 лет.

В общем 3 тысячи 288 пациентов уже выздоровели, в частности 824 медработника.

Заболеваемость по областям:

Винницкая область — 553 (309 выздоровели);

Волынская область — 482 (119 выздоровели);

Днепропетровская область — 731 (75 выздоровели);

Донецкая область — 100 (20 выздоровели);

Житомирская область — 523 (54 выздоровели);

Закарпатская область — 730 (99 выздоровели);

Запорожская область — 329 (125 выздоровели);

Ивано-Франковская область — 1126 (289 выздоровели);

Киев — 1871 (138 выздоровели);

Киевская область — 1000 (168 выздоровели);

Кировоградская область — 420 (242 выздоровели);

Луганская область — 42 (14 выздоровели);

Львовская область — 798 (157 выздоровели);

Николаевская область — 223 (49 выздоровели);

Одесская область — 646 (35 выздоровели);

Полтавская область — 247 (108 выздоровели);

Ровенская область — 978 (149 выздоровели);

Сумская область — 154 (74 выздоровели);

Тернопольская область — 1018 (337 выздоровели);

Харьковская область — 595 (73 выздоровели);

Херсонская область — 161 (80 выздоровели);

Хмельницкая область — 178 (53 выздоровели);

Черкасская область — 342 (147 выздоровели);

Черновицкая область — 2324 (359 выздоровели);

Черниговская область — 77 (15 выздоровели).