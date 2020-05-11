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По состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 тысяч 648 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 416 — за последние сутки.
Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
Сообщается, что коронавирус подтверждено у 1083 детей и 3026 медиков. При этом всего в Украине исследовано 181 тысячу 552 образца методом ПЦР.
На амбулаторном лечении находится 10 тысяч 754 пациентов, из них 887 детей и 2479 медработников.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработника. Среди умерших 86% людей в возрасте от 50 лет.
В общем 3 тысячи 288 пациентов уже выздоровели, в частности 824 медработника.
Заболеваемость по областям:
Напомним, в Украине, 10 мая, было зафиксировано 15 тысяч 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.
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По состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 тысяч 648 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 416 — за последние сутки.
Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
Сообщается, что коронавирус подтверждено у 1083 детей и 3026 медиков. При этом всего в Украине исследовано 181 тысячу 552 образца методом ПЦР.
На амбулаторном лечении находится 10 тысяч 754 пациентов, из них 887 детей и 2479 медработников.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработника. Среди умерших 86% людей в возрасте от 50 лет.
В общем 3 тысячи 288 пациентов уже выздоровели, в частности 824 медработника.
Заболеваемость по областям:
Напомним, в Украине, 10 мая, было зафиксировано 15 тысяч 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный