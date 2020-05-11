Американская юридическая фирма Skadden заплатила не менее $11 млн лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которая обвинила фирму в содействии ее политическому преследованию. Таким образом компания решила избежать судебной тяжбы с Тимошенко.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечено, что урегулирование, о котором ранее не сообщалось, связано с представительством фирмы, начиная с 2012 года, правительства Виктора Януковича, тогдашнего президента Украины.

– Работа Skadden в Украине, которая привела к федеральным расследованиям и резким штрафам, была сосредоточена на отчете, которым союзники Януковича пытались оправдать поведение своего правительства с Тимошенко, ведущей соперницей Януковича. Она была заключена с 2011 года за злоупотребление служебным положением, которое международное сообщество широко осуждало как политически мотивированное, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Тимошенко задекларировала почти 148,3 млн грн (около $5,5 млн) поступлений от компании Reid, Collins, Tsai LLP. В декларации она отметила это как «компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования».

Позже Тимошенко отметила, что «других подробностей не будет из-за законодательного регулированич в США по юридическим ограничениям по делу».