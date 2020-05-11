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Американская юридическая фирма Skadden заплатила не менее $11 млн лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которая обвинила фирму в содействии ее политическому преследованию. Таким образом компания решила избежать судебной тяжбы с Тимошенко.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Отмечено, что урегулирование, о котором ранее не сообщалось, связано с представительством фирмы, начиная с 2012 года, правительства Виктора Януковича, тогдашнего президента Украины.
– Работа Skadden в Украине, которая привела к федеральным расследованиям и резким штрафам, была сосредоточена на отчете, которым союзники Януковича пытались оправдать поведение своего правительства с Тимошенко, ведущей соперницей Януковича. Она была заключена с 2011 года за злоупотребление служебным положением, которое международное сообщество широко осуждало как политически мотивированное, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Тимошенко задекларировала почти 148,3 млн грн (около $5,5 млн) поступлений от компании Reid, Collins, Tsai LLP. В декларации она отметила это как «компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования».
Позже Тимошенко отметила, что «других подробностей не будет из-за законодательного регулированич в США по юридическим ограничениям по делу».
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Американская юридическая фирма Skadden заплатила не менее $11 млн лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которая обвинила фирму в содействии ее политическому преследованию. Таким образом компания решила избежать судебной тяжбы с Тимошенко.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Отмечено, что урегулирование, о котором ранее не сообщалось, связано с представительством фирмы, начиная с 2012 года, правительства Виктора Януковича, тогдашнего президента Украины.
– Работа Skadden в Украине, которая привела к федеральным расследованиям и резким штрафам, была сосредоточена на отчете, которым союзники Януковича пытались оправдать поведение своего правительства с Тимошенко, ведущей соперницей Януковича. Она была заключена с 2011 года за злоупотребление служебным положением, которое международное сообщество широко осуждало как политически мотивированное, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Тимошенко задекларировала почти 148,3 млн грн (около $5,5 млн) поступлений от компании Reid, Collins, Tsai LLP. В декларации она отметила это как «компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования».
Позже Тимошенко отметила, что «других подробностей не будет из-за законодательного регулированич в США по юридическим ограничениям по делу».
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный