Меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине следует продлить, считает пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продолжить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад», — заявил Петр Порошенко в эфире международной телеконференции «Мир и война» к 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По мнению Петра Порошенко, противодействие гибридной агрессии через российские СМИ и соцсети, отнюдь не менее важны, чем те усилия, что прилагает государство в сфере обороны.

«Надо создать условия в том числе для русскоязычных граждан Европы и Соединенных Штатов Америки, чтобы паневропейский, панамериканский русскоязычный канал, который даст возможность слышать альтернативную точку зрения. Потому что когда люди «сидят на игле» «Russia Today» или «Россия 24» — очень легко обманывать и поддерживать пятую колонну внутри государства», — подчеркнул пятый президент Украины.

Ранее Петр Порошенко и депутаты «Европейской Солидарности» призвали Владимира Зеленского продолжить традицию чествования Дня памяти и примирения на государственном уровне.