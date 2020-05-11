Военно-морские силы Украины проводят набор на военную службу по контракту на патрульных катерах типа Island, которые Украине передадут США.

Об этом сообщает агентство Минобороны «АрмияInform» со ссылкой на Вербовочный центр ВМС.

В центре сейчас идет набор военнослужащих и военнообязанных запаса на должности рядового и старшинского состава для службы на этих катерах.

Формируются экипажи двух судов, которые в 2021 году войдут в состав ВМС Украины.

«Преимущество будет отдано кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка. Но решения будут приниматься индивидуально, в зависимости от уровня профессиональной подготовки и опыта службы на кораблях, катерах и судах обеспечения национального флота», — говорится в сообщении.

После формирования экипажей военные начнут курс по углубленному изучению английского языка на базе Института ВМС Национального университета «Одесская морская академия». Также военные, которые войдут в экипаж катеров, пройдут подготовку в Учебном центре ВМС.

«Моряки будут совершенствовать штурманскую подготовку, подготовку в вопросах по борьбе за выживание, тренироваться на современных учебно-тренажерных комплексах и изучать материальную часть катеров класса Island», — пишет издание.

После этого этапа подготовки украинские военные отправятся в США в город Балтимор, где уже практически будут учиться службе на американских катерах. После этого они вернутся в Украину вместе с судами.

Напомним, в ноябре в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины включили патрульные катера класса Island «Славянск» и «Старобельск», которые строились для береговой охраны США.