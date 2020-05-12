Об этом говорится на официальном сайте Кремля. Там пишут, что поручение Путин дал после встречи с «представителями общественности Крыма и Севастополя».

Жильем хотят обеспечить тех, кто находится в трудном положении и нуждается в нем.

— Проект указа президента РФ, который предполагает решение вопроса, связанного с обеспечением жилыми помещениями граждан РФ, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и Севастополе и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 года, — говорится на сайте Кремля.

Указ поручили подготовить правительству, МВД России и Росгвардии.

Напомним, МВД получило данные 6 тысяч военнослужащих военно-морских сил (ВМС) Украины, которые предав Родину, начали служить в Черноморском флоте РФ в аннексированном Крыму.