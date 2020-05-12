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Президент России Владимир Путин распорядился подготовить указ, предусматривающий выдачу жилья лицам, которые до оккупации Крыма Россией работали в украинских правоохранительных органах полуострова, а после — приняли российское гражданство.
Об этом говорится на официальном сайте Кремля. Там пишут, что поручение Путин дал после встречи с «представителями общественности Крыма и Севастополя».
Жильем хотят обеспечить тех, кто находится в трудном положении и нуждается в нем.
— Проект указа президента РФ, который предполагает решение вопроса, связанного с обеспечением жилыми помещениями граждан РФ, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и Севастополе и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 года, — говорится на сайте Кремля.
Указ поручили подготовить правительству, МВД России и Росгвардии.
Напомним, МВД получило данные 6 тысяч военнослужащих военно-морских сил (ВМС) Украины, которые предав Родину, начали служить в Черноморском флоте РФ в аннексированном Крыму.
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Президент России Владимир Путин распорядился подготовить указ, предусматривающий выдачу жилья лицам, которые до оккупации Крыма Россией работали в украинских правоохранительных органах полуострова, а после — приняли российское гражданство.
Об этом говорится на официальном сайте Кремля. Там пишут, что поручение Путин дал после встречи с «представителями общественности Крыма и Севастополя».
Жильем хотят обеспечить тех, кто находится в трудном положении и нуждается в нем.
— Проект указа президента РФ, который предполагает решение вопроса, связанного с обеспечением жилыми помещениями граждан РФ, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и Севастополе и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 года, — говорится на сайте Кремля.
Указ поручили подготовить правительству, МВД России и Росгвардии.
Напомним, МВД получило данные 6 тысяч военнослужащих военно-морских сил (ВМС) Украины, которые предав Родину, начали служить в Черноморском флоте РФ в аннексированном Крыму.