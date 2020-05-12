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Украина надеется пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, насчет тарифных квот.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в интервью DW заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.
Вице-премьер отметил, что Украина надеется углубить сотрудничество с европейскими партнерами об условиях Соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, речь идет о квотах на бестарифную торговлю.
— Сейчас очень удачный момент, поскольку истек десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Ведь большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским Союзом в рамках соглашения в бестарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим их, — рассказал Пристайко в интервью DW в понедельник.
По мнению Пристайко, углубление сферы сотрудничества с ЕС возможно в цифровой сфере, вопросах таможни и юстиции, оборонных вопросах.
Как сообщалось раньше, в Минэкономики отметили, что Украина настроена на серьезный пересмотр Соглашения об ассоциации и приоритетом в диалоге с ЕС станет вопрос тарифных квот. Об этом заявлял директор департамента международного сотрудничества Министерства развития экономики торговли и сельского хозяйства Алексей Рожков.
Напомним, экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что в 2021 году состоится обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
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Украина надеется пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, насчет тарифных квот.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в интервью DW заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.
Вице-премьер отметил, что Украина надеется углубить сотрудничество с европейскими партнерами об условиях Соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, речь идет о квотах на бестарифную торговлю.
— Сейчас очень удачный момент, поскольку истек десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Ведь большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским Союзом в рамках соглашения в бестарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим их, — рассказал Пристайко в интервью DW в понедельник.
По мнению Пристайко, углубление сферы сотрудничества с ЕС возможно в цифровой сфере, вопросах таможни и юстиции, оборонных вопросах.
Как сообщалось раньше, в Минэкономики отметили, что Украина настроена на серьезный пересмотр Соглашения об ассоциации и приоритетом в диалоге с ЕС станет вопрос тарифных квот. Об этом заявлял директор департамента международного сотрудничества Министерства развития экономики торговли и сельского хозяйства Алексей Рожков.
Напомним, экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что в 2021 году состоится обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.