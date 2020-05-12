5 мая 2020 года всеукраинское объединение «Батьківщина» зарегистрировало Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О полном среднем образовании» №3430, в котором одним из требований является сохранение санаторных школ-интернатов.

Об этом рассказал руководитель Николаевской областной организации партии ВО «Батьківщина», экс-народный депутат Вадим Пидберезняк, пишет пресс-служба партии.

По словам экс-нардепа, новый Закон о среднем образовании намерен полностью уничтожить санаторные школы-интернаты, у которых есть хорошая материально-техническая база и которые зачастую находятся в рекреационной зоне.

— Именно поэтому нынешняя власть и хочет закрыть санаторные школы-интернаты и «прибрать к рукам» бассейны и корпусы этих учреждений, - считает Вадим Пидберезняк.

По его словам, в новом законопроекте ВО «Батьківщина» выступает за сохранение санаторных школ-интернатов, потому что для детей с особыми образовательными потребностями — это в основном болезни сердца, туберкулез, сколиоз, сахарный диабет, необходимы особые условия, в том числе, дополнительные средства для обучения.

— Сегодня власть целенаправленно уничтожает санаторные школы-интернаты, тем самым нарушая права особых детей на получение среднего образования. Партия «Батьківщина» очень серьезно относится к вопросу образования наших детей и поэтому мы будем отстаивать право санаторных учебных учреждений на полноценную работу. Сегодня они хотят лишить права на образование детей с тяжелыми хроническими заболеваниями, а завтра начнут закрывать общеобразовательные школы, потому что умные образованные дети нашей власти просто не нужны. Мы отстаиваем, и будем отстаивать право детей с особыми образовательными потребностями на получение среднего образования, - сказал Вадим Пидберезняк.

Кроме того, лидер руководитель Николаевской «Батьківщини» раскритиковал новый Закон Украины «О полном среднем образовании» и напомнил, что ранее он уже публично заявлял о том, что с нового бюджетного года представители «Батьківщини» будут добиваться бесплатного питания для школьников в селах, общинах и городах Николаевской области.

Напомним, что руководитель Николаевской областной организации партии ВО «Батьківщина» Вадим Пидберезняк вместе с однопартийцами передали защитные костюмы и маски многопрофильной больнице Баштанского района.