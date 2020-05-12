В канун празднования 75-летия Дня Победы над нацизмом «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в группу компаний Group DF, отреставрировал памятник воинам-односельчанам «Скорбящая мать» в сквере «Славы».





Об этом сообщают в пресс-службе порта.





Представители порта «Ника-Тера» традиционно к 9 мая почтили память тех, кто ценой своей жизни вошел в бессмертие. Портовики собственными силами выполнили ремонт постамента памятника, привели в порядок мемориальные плиты погибшим воинам, а также очистили, зашпаклевали и покрасили скульптуру «Скорбящей матери».

В ближайшее время силами порта планируется ремонт еще одного памятника воинам-освободителям, установленного у Братской могилы в Корабельном районе.

— В преддверии Дня Победы руководство «Морского специализированного порта НИКА-ТЕРА» откликнулось на просьбу Администрации Корабельного района, помочь привести в порядок и облагородить памятные места, связанные с победой над нацизмом. День Победы всегда будет для нас одним из важнейших праздников. Нет семьи, в которой не сражались бы их родственники за эту победу, в которой бы не видели те трагические события и не ощутили на своей жизни след страшной войны. Коллектив «НИКА-ТЕРЫ» не исключение, поэтому мы считаем за честь и всегда рады принять участие в мероприятиях, приуроченных к 9 Мая, – поделился первый заместитель начальника порта «Ника-Тера» Анатолий Дворник.

Также сотрудники порта «Ника-Тера» ко Дню Великой Победы навестили Совет ветеранов Корабельного района, в который входят подшефные порту ветераны, участники войны и боевых действий. Портовики передали для них нужные для дома и жизни наборы подарков.