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Якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «выгонять» президента России Владимира Путина из Кремля, задержали и отвезли в психиатрическую больницу.
Об этом «МБХ медиа» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
По его словам, домой к Габышеву пришел отряд ОМОНа в составе 20 человек. Шамана отвезли в больницу в наручниках и без обуви.
— Несмотря на то, что там был адвокат, силовики на него никак не реагировали, — сообщил он.
Перед этим к Габышеву несколько раз приходили люди, которые называли себя медработниками, под предлогом забора биоматериала для теста на коронавирус. Также приносили постановление санитарного врача о перемещении шамана в обсерватор. Габышев каждый раз отказывался, ссылаясь на добровольность тестирования для людей, которые соблюдают режим самоизоляции.
Александр Габышев, который называет себя якутским шаманом, шел в Москву «выгонять» президента России Владимира Путина из Кремля. Он утверждает, что Путин является порождением темных сил, которому под силу справиться только шаману. 12 сентября в отношении Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (части 1 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации). С 13 сентября он находился в розыске.
В ночь на 19 сентября в российской Бурятии Габышева задержали, а 20 сентября его доставили к следователю. 20 сентября Габышева направили в психиатрическую больницу, где должны были провести психиатрическую диагностику.Психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. В декабре он возобновил свой поход в Москву — и его снова задержали.
Напомним, шаманы Бурятии сожгли пять верблюдов «для укрепления России».
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Якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «выгонять» президента России Владимира Путина из Кремля, задержали и отвезли в психиатрическую больницу.
Об этом «МБХ медиа» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
По его словам, домой к Габышеву пришел отряд ОМОНа в составе 20 человек. Шамана отвезли в больницу в наручниках и без обуви.
— Несмотря на то, что там был адвокат, силовики на него никак не реагировали, — сообщил он.
Перед этим к Габышеву несколько раз приходили люди, которые называли себя медработниками, под предлогом забора биоматериала для теста на коронавирус. Также приносили постановление санитарного врача о перемещении шамана в обсерватор. Габышев каждый раз отказывался, ссылаясь на добровольность тестирования для людей, которые соблюдают режим самоизоляции.
Александр Габышев, который называет себя якутским шаманом, шел в Москву «выгонять» президента России Владимира Путина из Кремля. Он утверждает, что Путин является порождением темных сил, которому под силу справиться только шаману. 12 сентября в отношении Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (части 1 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации). С 13 сентября он находился в розыске.
В ночь на 19 сентября в российской Бурятии Габышева задержали, а 20 сентября его доставили к следователю. 20 сентября Габышева направили в психиатрическую больницу, где должны были провести психиатрическую диагностику.Психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. В декабре он возобновил свой поход в Москву — и его снова задержали.
Напомним, шаманы Бурятии сожгли пять верблюдов «для укрепления России».