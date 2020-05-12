Об этом депутат написала в Facebook.

— Суд не продлил меру пресечения, поскольку сроки прошли, — пояснила София Федина.

По ее словам, в Госбюро расследований предоставили документ, согласно которому досудебное следствие по делу, где фигурирует она и волонтер Маруся Зверобой, завершено. Доказательств для обвинительного акта и передачи дела в суд достаточно. Также Федина отметила, что прокурор анонсировал ходатайство о новой мере пресечения.

Напомним, 28 октября первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что во фракции «Слуга народа» намерены обратиться в правоохранительные органы из-за высказываний Софии Федины в отношении Зеленского. 1 ноября экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил открытие уголовного производства, в котором фигурирует Федина, и заявил, что в ее высказываниях есть очевидные признаки преступления.