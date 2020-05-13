|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|05:18
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца:
|20:36
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.2 грн
На ближайшей сессии Николаевского городского совета депутаты рассмотрят вопрос передачи Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы недостроенного здания на 3-й Слободской.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в Instagram, пишут НикВести.
— Я думаю, что в ближайшее время мы все же выйдем на сессию Николаевского городского совета и проголосуем, чтобы все же отдать недострой на 3 Слободской Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы, чтобы сделать там медицинскую кафедру и мы могли получить новых медработников, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что 29 марта 2019 года депутаты транспортной комиссии дали согласие на передачу здания недостроенной поликлиники по улице 3 Слободская в Николаеве в государственную собственность, так как ЧНУ имени Петра Могилы планирует открыть на её месте медицинский факультет, но при этом потребовали, чтобы работы по реконструкции были начаты в течение трёх лет.
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
На ближайшей сессии Николаевского городского совета депутаты рассмотрят вопрос передачи Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы недостроенного здания на 3-й Слободской.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в Instagram, пишут НикВести.
— Я думаю, что в ближайшее время мы все же выйдем на сессию Николаевского городского совета и проголосуем, чтобы все же отдать недострой на 3 Слободской Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы, чтобы сделать там медицинскую кафедру и мы могли получить новых медработников, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что 29 марта 2019 года депутаты транспортной комиссии дали согласие на передачу здания недостроенной поликлиники по улице 3 Слободская в Николаеве в государственную собственность, так как ЧНУ имени Петра Могилы планирует открыть на её месте медицинский факультет, но при этом потребовали, чтобы работы по реконструкции были начаты в течение трёх лет.