На ближайшей сессии Николаевского городского совета депутаты рассмотрят вопрос передачи Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы недостроенного здания на 3-й Слободской.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в Instagram, пишут НикВести.

— Я думаю, что в ближайшее время мы все же выйдем на сессию Николаевского городского совета и проголосуем, чтобы все же отдать недострой на 3 Слободской Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы, чтобы сделать там медицинскую кафедру и мы могли получить новых медработников, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что 29 марта 2019 года депутаты транспортной комиссии дали согласие на передачу здания недостроенной поликлиники по улице 3 Слободская в Николаеве в государственную собственность, так как ЧНУ имени Петра Могилы планирует открыть на её месте медицинский факультет, но при этом потребовали, чтобы работы по реконструкции были начаты в течение трёх лет.