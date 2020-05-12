Сегодня, 12 мая, Верховный Суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском порту Херсона.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook

— Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договора портов Херсон и Ольвия в один день. Победа всегда на стороне тех, кто делает свое дело честно и справедливо! В свою очередь, мы продолжаем работать над другими проектами концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях. И будем в дальнейшем защищать каждого инвестора, — написал Владислав Криклий.

Напомним, в январе этого года компания «Рисоил-Херсон» победила в конкурсе на концессию Херсонского морского порта.

В феврале Министерство инфраструктуры добилось отмены судебного запрета на осуществление передачи морского порта «Херсон» в управление «Рисоил Херсон».