|Скорость ветра:
|6.1 м/с
|Восход солнца:
|05:20
|Заход солнца:
|20:17
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|05:14
|Заход солнца:
|20:35
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|27 грн
|EUR
|28.65 грн
|29.25 грн
Сегодня, 12 мая, Верховный Суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском порту Херсона.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook
— Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договора портов Херсон и Ольвия в один день. Победа всегда на стороне тех, кто делает свое дело честно и справедливо! В свою очередь, мы продолжаем работать над другими проектами концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях. И будем в дальнейшем защищать каждого инвестора, — написал Владислав Криклий.
Напомним, в январе этого года компания «Рисоил-Херсон» победила в конкурсе на концессию Херсонского морского порта.
В феврале Министерство инфраструктуры добилось отмены судебного запрета на осуществление передачи морского порта «Херсон» в управление «Рисоил Херсон».
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Сегодня, 12 мая, Верховный Суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском порту Херсона.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook
— Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договора портов Херсон и Ольвия в один день. Победа всегда на стороне тех, кто делает свое дело честно и справедливо! В свою очередь, мы продолжаем работать над другими проектами концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях. И будем в дальнейшем защищать каждого инвестора, — написал Владислав Криклий.
Напомним, в январе этого года компания «Рисоил-Херсон» победила в конкурсе на концессию Херсонского морского порта.
В феврале Министерство инфраструктуры добилось отмены судебного запрета на осуществление передачи морского порта «Херсон» в управление «Рисоил Херсон».