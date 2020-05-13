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Мэр Николаева Александр Сенкевич удивился сумме в 53,2 миллиона гривен, выделенной на ремонт тротуаров в текущем году.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в Instagram, пишут НикВести.
Как известно, активист Дмитрий Рябченко опубликовал ответ Николаевского городского совета на информационный запрос, в котором говорится, что в 2020 году на ремонт тротуаров запланировано 53,2 миллиона гривен.
Городской голова, комментируя данную информацию, сказал, что был удивлен сумме такой сумме, однако считает, что тенденцию по ремонту тротуаров нужно продолжать.
— Я не знаю зачем столько плитки. Сегодня прочитал, что у нас выделяют 53 миллиона на плитку — я был очень удивлен такой цифре. У нас на самом деле на год для текущего ремонта тротуара выделено 14,5 миллионов гривен и 17,7 миллионов гривен — для капитального ремонта тротуаров. Это не означает, что все они будут в плитке, они также будут и в асфальте. Не обязательно это будет в центре города. Для интереса, например, недавно я был в Матвеевке и могу сказать, что в этом году там планируется сделать 800 метров тротуара вдоль главной улицы — Силикатной. Это не означает, что мы закроем все тротуары, но на этот год была выделена такая сумма денег и я считаю, что нужно продолжать эту тенденцию — заниматься и дорогами, и тротуарами, и лифтами, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что Департамент ЖКХ Николаевского горсовета отменил тендер по реконструкции сквера Манганариевского (Сердце города) за 18,8 миллионов гривен, однако работы все равно будут выполнены в этом году.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич удивился сумме в 53,2 миллиона гривен, выделенной на ремонт тротуаров в текущем году.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в Instagram, пишут НикВести.
Как известно, активист Дмитрий Рябченко опубликовал ответ Николаевского городского совета на информационный запрос, в котором говорится, что в 2020 году на ремонт тротуаров запланировано 53,2 миллиона гривен.
Городской голова, комментируя данную информацию, сказал, что был удивлен сумме такой сумме, однако считает, что тенденцию по ремонту тротуаров нужно продолжать.
— Я не знаю зачем столько плитки. Сегодня прочитал, что у нас выделяют 53 миллиона на плитку — я был очень удивлен такой цифре. У нас на самом деле на год для текущего ремонта тротуара выделено 14,5 миллионов гривен и 17,7 миллионов гривен — для капитального ремонта тротуаров. Это не означает, что все они будут в плитке, они также будут и в асфальте. Не обязательно это будет в центре города. Для интереса, например, недавно я был в Матвеевке и могу сказать, что в этом году там планируется сделать 800 метров тротуара вдоль главной улицы — Силикатной. Это не означает, что мы закроем все тротуары, но на этот год была выделена такая сумма денег и я считаю, что нужно продолжать эту тенденцию — заниматься и дорогами, и тротуарами, и лифтами, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что Департамент ЖКХ Николаевского горсовета отменил тендер по реконструкции сквера Манганариевского (Сердце города) за 18,8 миллионов гривен, однако работы все равно будут выполнены в этом году.