Прокуратура Автономной республики Крым использует материалы интервью бывшей «прокурора» полуострова Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону в уголовном деле против нее.

Об этом сообщает Радио Свобода.

— Вся информация, которая содержится в интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства и ему будет дана оценка, — заявил прокурор Кирилл Копейка.

В 2018 году Генпрокуратура составила сообщение о подозрении относительно экс-«прокурора» оккупированного Крыма Натальи Поклонской по части 3 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и части 1 статьи 255 (создание преступной организации) УК Украины. По данным следствия, Поклонская организовала незаконное преследование украинцев, которые отстаивали суверенитет и территориальную целостность Украины.

В 2014 году после аннексии Россией Крыма Поклонская перешла на сторону России. Указом президента РФ Владимира Путина была назначена «прокурором» марионеточной «Республики Крым» (с 2 мая 2014 года по 6 октября 2016). В 2016 году избрана депутатом Госдумы РФ.

Органами МВД Украины объявлена в розыск по статье 109 части 1 УК — «действия, предпринятые с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор в рамках осуществления таких действий».

Напомним, ранее прокуратура аннексированного Крыма вручила подозрение «судье» незаконно созданного «Верховного суда Республики Крым» по фактам уголовного преследования участников проукраинского митинга, который проходил 26 февраля 2014 года возле Верховной Рады Крыма.