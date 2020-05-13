Пятый Президент Украины лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что Владимир Зеленский должен немедленно подписать закон 3380 о расширенном тестировании на коронавирус и обеспечить его выполнение.

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

Он подчеркивает, что только широкое тестирование дает возможность совместить борьбу против вируса с правом людей на труд. Петр Порошенко отметил, что его команда в рамках благотворительной деятельности установит современный автоматический ПЦР-анализатор и планирует закупить от 10 000 до 20 000 тестов.

— Смягчение карантина - вынужденный шаг правительства. Это не медицинское, а чисто политическое решение, и, судя по статистике, довольно рискованное. Мы все понимаем, что это ослабление может обернуться всплеском заболеваемости. Не говоря уже о возможности второй волны вирусной атаки, - отмечает Петр Порошенко.

Петр Порошенко считает, что единственным способом, который может обезопасить украинцев это бесплатное массовое тестирование.

— Недостаточное количество тестов - один из многочисленных провалов власти дилетантов в борьбе с пандемией и ее последствиями. В Германии за день тестов делают примерно столько, сколько у нас за все время. Этот недостаток еще можно и нужно исправить, и сейчас, и на будущее. Широкое тестирование позволит точнее выявлять проблемные районы и инфицированные группы людей, и вместо широких карантинных мероприятий устанавливать точечные действенные ограничения, не выключая целые отрасли, - убежден пятый Президент.

По словам Петра Порошенко его команда в рамках благотворительной деятельности установит автоматический ПЦР-анализатор производства F. Hoffmann-La Roche Ltd.

— Всемирно известной швейцарской фармацевтической компании, лидера в области фармацевтики и диагностики. Мы также планируем закупить для этой лаборатории от десяти тысяч до двадцати тысяч тестов, - сообщил лидер «Европейской Солидарности».

По словам Петра Порошенко Президент Владимир Зеленский должен не только быстрее подписать закон 3380 о расширенном тестировании, но и обеспечить его выполнение. Полностью пересмотреть свое отношение к этому вопросу и стратегии борьбы с коронавирусом.

— И здесь важна широкая общественная поддержка нашей инициативы. Поддержи перепост #Дякуюлікарям, поддержи наши инициативы #страхуваннямедикам и #тестування_медикам, - призвал Петр Порошенко.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3380 относительно проведения обязательного массового тестирования населения и медиков на коронавирус.

