Мэр Вознесенска Виталий Луков раскритиковал инициативу военных, которые, несмотря на карантин, планируют провести футбольный матч на ближайшие выходные дни с приезжей командой.

Об этом он сказал в ходе заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС во вторник, 12 мая, пишут НикВести.

В частности, Виталий Луков отметил, что команда, с которой должны сыграть военнослужащие, приедет в Вознесенск из Кропивницкого и заявил, что не даст разрешения на проведение этой игры.

– Еще один прикол – по-другому не назову. Мне сегодня сообщили, что в Вознесенске назначили где-то на субботу-воскресенье футбольный матч. Военные решили, общество участников АТО проведут свой чемпионат Украины, футбольный матч в городе Вознесенске. Я прошу вас помочь мне это остановить, потому что это что-то непонятное. Мы общались с нашими (военнослужащими – прим.), они говорят, что на уровне Всеукраинской ассоциации сказали, что все согласовано. С кем, что, как? Я стадион не дам! — заявил Виталий Луков.

Напомним, по состоянию на 10 утра 13 мая в Николаевской области выявлено 3 новых подтвержденных случая COVID-19.