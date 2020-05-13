Президент Владимир Зеленский прибыл в парламент и призвал народных депутатов поддержать во втором чтении законопроект о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности.

Об этом сообщает Украинская Правда.

Перед началом рассмотрения документа спикер Рады Дмитрий Разумков объявил, что в парламенте присутствует президент. Зеленский зашел в своей ложу. Глава государства снял маску, поздоровался с народными депутатами, пожелал им здоровья и лаконично напомнил, что сейчас они должны принять решение, которое можно назвать историческим.

— Я не буду очень долго, я думаю, что и так вопрос банковского закона очень затянулся... Я думаю, что в течение моей каденции и вашей будет несколько важных исторических законопроектов, которые должны объединять все партии. Я хочу, чтобы именно так прошло сегодняшнее голосование. Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали за это законопроект, который должен защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас. Спасибо, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, ародный депутат фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что после принятия парламентом закона о банках Нацбанк станет выше Конституции, и нарушает 11 статей.