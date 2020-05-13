Исполнительный комитет Николаевского городского совета на своем заседании сегодня, 13 мая, согласовал размещение летних площадок у заведений общественного питания в городе.

Об этом сообщают НикВести.

Этот вопрос был вынесен на рассмотрение исполкома по инициативе мэра Николаева Александра Сенкевича. Ранее сообщалось, что исполкому было предложено утвердить техническую документацию по установлению границ сервитута для размещения летних площадок по адресам: улицы Чкалова, 108Б, Декабристов, 38/6 (кафе «Штрудель»), Шевченко, 50, Пушкинская, 37-а, Декабристов, 38-а/1 («ZIZU Boulangerie»), 3 Слободская, 17, Никольськая, 51 (кофейня «Malongo»), Большая Морская, 65/5 («Мясо Хаус»), Озерная 13-г/1, Спасская, 48-а, Никольская, 53/2 (кальян-бар «Noire»), проспект Богоявленский, 319-в. Также выносился вопрос о продлении срока действия/переоформления договоров на установку сервитутов по улице Соборной возле домов 3-а/9 (пиццерия «Челентано») и 5-в и Потемкинской возле дома 65/15.

Как известно, с 11 мая Кабмин отменил часть ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусного заболевания. Ослабление карантина касается также и работы кафе и ресторанов: кроме готовки еды «на вынос» им теперь позволено открывать летние площадки. А потому возникла необходимость привести в порядок разрешительную документацию.

— Сегодня городская власть должна максимально способствовать развитию малого бизнеса, который генерирует рабочие места для жителей Николаева. Поэтому еще в начале ослабления карантина я инициировал выдачу разрешения всем летним площадкам кафе и ресторанов, которые «зависли» на исполкоме, - написал мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Facebook.

Исполком единогласно поддержал принятие решения. Как сообщил Александр Сенкевич, на следующем заседании исполкома будут рассмотрены и другие вопросы относительно работы летних площадок. Сейчас эти проекты решений проходят необходимую бюрократическую процедуру.

Ранее сообщалось, что из-за кризиса, возникшего на фоне эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений, городской бюджет Николаева недополучил 42,8 миллиона гривен.