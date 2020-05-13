Все николаевские народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков.

Об этом свидетельствуют данные голосования, которые опубликованы на официальном сайте Верховной Рады Украины, передают НикВести.

Отметим, что перед началом рассмотрения документа спикер Рады Дмитрий Разумков объявил, что в парламенте присутствует президент. Зеленский вошел в свою ложу. Глава государства снял маску, поздоровался с народными депутатами, пожелал им здоровья и напомнил, что сейчас они должны принять решение, которое можно назвать историческим.

Согласно данным поименного голосования свои голоса За отдали Ирина Алахвердиева, Максим Дырдин, Артем Черноморов, Игорь Негулевский, Александр Гайду, Давид Архамия, Игорь Копытин, Александр Пасечный и Елена Мошенец.

Принятый закон предусматривает изменение процедуры национализации банков и вывод их с рынка. В частности, запрещается отменять решения Нацбанка о неплатежеспособности банка через суд. Что касается национализированных банков, то законом окончательно запрещается отменять решение о национализации, в то же время бывшим владельцам банка позволяют требовать компенсацию, если решение НБУ признают незаконным.

Отметим, что принятие этого закона – одно из ключевых требований Международного валютного фонда, за невыполнение которого Украина до сих пор не получила новую кредитную программу.

Напомним, народные депутаты внесли ко второму чтению данного законопроекта 16 тысяч 335 правок.