|Скорость ветра:
|0.8 м/с
|Восход солнца:
|05:18
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца:
|20:36
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.2 грн
В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что с 22 мая не будет восстановлено международное авиасообщение.
Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий, пишет hromadske.
Министр призвал не покупать билеты, которые продают некоторые авиакомпании.
— Понимаю, что там доступные, привлекательные цены, но потом, в дальнейшем они будут, в лучшем случае, обмениваться на ваучеры и фактически улететь никто не сможет, - сказал Владислав Криклий.
Он также напомнил, что другие страны закрыли границы для иностранных граждан.
— Вы прилетаете и на границе вам говорят «возвращайтесь домой». Все, билет сгорел. Я не понимаю того драйва с приобретением этих билетов. Сейчас это не актуально, - добавил Владислав Криклий.
Он отметил, что необходимо дождаться официальных сообщений о том, с какими странами восстановлено сообщение.
— Самое главное, с какого момента эти международные сообщения откроются и тогда уже, пожалуйста, покупайте билеты, - отметил Владислав Криклий.
Напомним, что в среду, 13 мая, Еврокомиссия утвердит стратегию, в которой правительства могут скоординировано открыть туристический бизнес.
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что с 22 мая не будет восстановлено международное авиасообщение.
Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий, пишет hromadske.
Министр призвал не покупать билеты, которые продают некоторые авиакомпании.
— Понимаю, что там доступные, привлекательные цены, но потом, в дальнейшем они будут, в лучшем случае, обмениваться на ваучеры и фактически улететь никто не сможет, - сказал Владислав Криклий.
Он также напомнил, что другие страны закрыли границы для иностранных граждан.
— Вы прилетаете и на границе вам говорят «возвращайтесь домой». Все, билет сгорел. Я не понимаю того драйва с приобретением этих билетов. Сейчас это не актуально, - добавил Владислав Криклий.
Он отметил, что необходимо дождаться официальных сообщений о том, с какими странами восстановлено сообщение.
— Самое главное, с какого момента эти международные сообщения откроются и тогда уже, пожалуйста, покупайте билеты, - отметил Владислав Криклий.
Напомним, что в среду, 13 мая, Еврокомиссия утвердит стратегию, в которой правительства могут скоординировано открыть туристический бизнес.