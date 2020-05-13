В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что с 22 мая не будет восстановлено международное авиасообщение.

Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий, пишет hromadske.

Министр призвал не покупать билеты, которые продают некоторые авиакомпании.

— Понимаю, что там доступные, привлекательные цены, но потом, в дальнейшем они будут, в лучшем случае, обмениваться на ваучеры и фактически улететь никто не сможет, - сказал Владислав Криклий.

Он также напомнил, что другие страны закрыли границы для иностранных граждан.

— Вы прилетаете и на границе вам говорят «возвращайтесь домой». Все, билет сгорел. Я не понимаю того драйва с приобретением этих билетов. Сейчас это не актуально, - добавил Владислав Криклий.

Он отметил, что необходимо дождаться официальных сообщений о том, с какими странами восстановлено сообщение.

— Самое главное, с какого момента эти международные сообщения откроются и тогда уже, пожалуйста, покупайте билеты, - отметил Владислав Криклий.

Напомним, что в среду, 13 мая, Еврокомиссия утвердит стратегию, в которой правительства могут скоординировано открыть туристический бизнес.