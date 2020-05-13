Совет национальной безопасности и обороны Украины уже рассмотрел вопрос о продлении запрета российских сайтов в Украине.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передаёт Радио Свобода.

— СНБО уже все сделал, ждите указ президента, - рассказал Алексей Данилов, не уточнив детали.

В мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний «Мэйл.ру», «Яндекс» и их сервисов. Доступ ко всем сервисам «Яндекса» и Mail.ru был запрещен сроком на три года.

Напомним, что глава СБУ Иван Баканов предложил продлить блокировку российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» еще на 3 года. За период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях стало меньше в 3 раза.