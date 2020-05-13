Николаевский областной совет и облгосадминистрация с начала года не могут достичь понимания при формировании перечня дорог местного значения, которые планируют отремонтировать.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая в ходе заседания транспортной комиссии Николаевского облсовета, пишут НикВести.

В ходе заседания начальник Управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергей Сикорский указал на необходимости утвердить перечень по ремонту дорог.

— Если вы будете способствовать, то мы лучше освоим деньги, чем в прошлом году. Но учитывая, что диалог у нас с вами с февраля, то, наверное, выполнение будет хуже, чем в прошлом году. Нужно согласовать финансирование и предложения по выполнению работ, - сказал Сергей Сикорский.

При этом депутат облсовета Петр Ковальчук поинтересовался, предусмотрены ли в данном перечне средства на ремонт дорог в районах, которые распределял облсовет.

— Скажите, где деньги на районы, которые мы распределяли? Где эти деньги?, - поинтересовался депутат.

В ответ Сергей Сикорский сообщил, что средства находятся на счетах и будут реализованы после того, как транспортная комиссия утвердит перечень дорог.

— Деньги на счетах. Средства будут использоваться после подписания договоров по эксплуатационному содержанию. То, о чем мы говорили — 111 миллионов, по 6 миллионов на район. Торги по эксплуатационному содержанию проведены. Проходит процедура подписания договоров и получения тех документов, которые предусмотрены после оглашения победителя аукциона. После, как вы разблокируете нам финансирование по дорожному хозяйству, по каждому району будут сдела первоочередные объекты в пределах 6-7 миллионов гривен, - сказал Сергей Сикорский.

При этом, депутат облсовета Вадим Олабин выступил против утверждения данного перечня.

— Мы будем полными дураками, если сегодня примем этот перечень дорог, потому что он составлен исключительно в рамках определенных граждан, которым надо наполнить собственные карманы. Вы же это понимаете. Мы 5 месяцев (с начала 2020 года, - прим.) говорим о том что надо было прийти и защитить перед нами. Решение сессии облсовета: облгосадминистрации утверждать перечень автодорог, на которых планируется перечень любых работ, исключительно по согласованию с постоянной комиссией. Это решение было принято в конце 2019 года, а в 2020 году некий Коваленко (заместитель главы облгосадминистрации по вопросам инфраструктуры Александр Коваленко, - прим.) утвердил перечень и положил на нас большой болт, и стоит с этой позицией 5 месяцев (с начала 2020 года, - прим.), - сказал Вадим Олабин.

Напомним что во время профильной «транспортной» комиссии Николаевского облсовета депутаты высказали недовольства тем, что в предложенном облгосадминистрацией перечне по ремонту дорог спрятано больше 300 миллионов, а также есть завышенные суммы по проектам.