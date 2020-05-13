Верховная Рада приняла постановление «Об одобрении предложений относительно продления срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Соответствующий документ № 3319 поддержали 248 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.

«Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины продолжается. Это привело к гибели тысяч украинских воинов и гражданских лиц, к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части ее суверенной территории, многочисленным человеческим жертвам, угрозе ее национальным интересам, безопасности и суверенитету. Соответственно, остаются правовые основания, предусмотренные статьей 3 Закона Украины «О санкциях», для продолжения применения санкций до прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», — говорится в пояснительной записке.

Этим постановлением предлагается одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения относительно продления срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в соответствии с решением СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которое было введено в действие указом Президента Украины от 15 мая 2017 года (№ 133/2017).

Этим решением, в частности, было запрещено Интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети Интернет на территории Украины к ресурсам сервисов Mail.ru и социально-ориентированным ресурсам «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ранее вопрос о продлении запрета российских сайтов в Украине рассмотрел Совет национальной безопасности и обороны Украины.