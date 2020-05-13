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Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило Совет нацбезопасности и обороны об угрозе водного дефицита в бассейнах некоторых рек.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Вопрос водных ресурсов рассматривали на заседании рабочей группы «по вопросам безопасности водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой в населенных пунктах Украины».
В частности, по информации Госагентства водных ресурсов, последние 5 лет в Украине были маловодными.
«И существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, имеющих значительную антропогенную нагрузку», — говорится в сообщении.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что маловодность потребует оптимизации использования воды и ее экономии.
В частности, Алексей Данилов предложил провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин, чтобы привлечь их к системам водоснабжения.
«Во время заседания также говорилось о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой. Также был инициирован и обсужден вопрос о необходимости разработки водной стратегии Украины», — сообщают в СНБО.
По итогам заседания приняли протокольное решение с рекомендациями правительству о водной безопасности Украины.
Ранее сообщалось, что ученые считают, что всего через 25 лет в Украине будут степи вместо лесов на Севере, обмелевший Днепр и импорт питьевой воды.
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Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило Совет нацбезопасности и обороны об угрозе водного дефицита в бассейнах некоторых рек.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Вопрос водных ресурсов рассматривали на заседании рабочей группы «по вопросам безопасности водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой в населенных пунктах Украины».
В частности, по информации Госагентства водных ресурсов, последние 5 лет в Украине были маловодными.
«И существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, имеющих значительную антропогенную нагрузку», — говорится в сообщении.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что маловодность потребует оптимизации использования воды и ее экономии.
В частности, Алексей Данилов предложил провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин, чтобы привлечь их к системам водоснабжения.
«Во время заседания также говорилось о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой. Также был инициирован и обсужден вопрос о необходимости разработки водной стратегии Украины», — сообщают в СНБО.
По итогам заседания приняли протокольное решение с рекомендациями правительству о водной безопасности Украины.
Ранее сообщалось, что ученые считают, что всего через 25 лет в Украине будут степи вместо лесов на Севере, обмелевший Днепр и импорт питьевой воды.