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Зараженный коронавирусом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него диагностировали двухстороннюю пневмонию.
Об этом сообщает газета КоммерсантЪ.
— Да (обнаружили пневмонию, — прим.). В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный», — сказал Дмитрий Песков.
По словам Дмитрия Пескова, у него не было никаких симптомов, когда он узнал, что заражен COVID-19, а потом началась подниматься температура до 37,4 — 37,8.
Он рассказал, что после этого он поехал в больницу, где ему сделали компьютерную томографию и «вовремя поймали» двустороннюю пневмонию.
Ранее в СМИ появилась информация, что количество людей умерших от коронавируса в России может быть на 70% больше от официальных данных.
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Зараженный коронавирусом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него диагностировали двухстороннюю пневмонию.
Об этом сообщает газета КоммерсантЪ.
— Да (обнаружили пневмонию, — прим.). В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный», — сказал Дмитрий Песков.
По словам Дмитрия Пескова, у него не было никаких симптомов, когда он узнал, что заражен COVID-19, а потом началась подниматься температура до 37,4 — 37,8.
Он рассказал, что после этого он поехал в больницу, где ему сделали компьютерную томографию и «вовремя поймали» двустороннюю пневмонию.
Ранее в СМИ появилась информация, что количество людей умерших от коронавируса в России может быть на 70% больше от официальных данных.