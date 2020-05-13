Зараженный коронавирусом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него диагностировали двухстороннюю пневмонию.

Об этом сообщает газета КоммерсантЪ.

— Да (обнаружили пневмонию, — прим.). В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный», — сказал Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, у него не было никаких симптомов, когда он узнал, что заражен COVID-19, а потом началась подниматься температура до 37,4 — 37,8.

Он рассказал, что после этого он поехал в больницу, где ему сделали компьютерную томографию и «вовремя поймали» двустороннюю пневмонию.

Ранее в СМИ появилась информация, что количество людей умерших от коронавируса в России может быть на 70% больше от официальных данных.