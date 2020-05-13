В Украине наблюдается сворачивание реформы децентрализации. Органы местного самоуправления теряют полномочия, а бюджеты недополучают необходимое финансирование.

Об этом заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич в ходе онлайн-совещания Ассоциации городов Украины.

— Мы видим сегодня фактическое сворачивание реформы децентрализации. У органов местного самоуправления вновь забирают полномочия, которые им были недавно переданы, и которые они начали использовать на благо городов и общин, — написал Александр Сенкевич в Facebook.

Александр Сенкевич высказал мнение, городские головы и главы территориальных общин должны препятствовать этим тенденциям.

— Будем обращаться в ближайшее время к Президенту Украины и Премьер-министру в связи с блокированием этих инициатив. Мы выступаем категорически против уменьшения объемов поступлений в местные бюджеты, которые сегодня противостоят пандемии коронавируса и экономическому кризису, и, фактически, на собственных плечах содержат все нагрузки, — заявил Александр Сенкевич.

Мэр Николаева также добавил, что ни одна из политических партий, которые существуют сегодня, не будет отстаивать интересы местного самоуправления.

— И если местные политики не объединятся и не создадут партию горизонтального типа, главным интересом которой будет развитие местных общин, а не интересы политических групп, то нас ожидает постепенный упадок, — написал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее Александр Сенкевич заявил, что пошел бы в партию мэров, где «не просто кнопки нажимают, а отстаивают интересы регионов», но «такой пока нет».