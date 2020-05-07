Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, от какой политический партии готов повторно баллотироваться в мэры, но «такой партии пока нет» в Украине.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Александр Сенкевич заявил, что ни одна из действующих политических партий всеукраинского масштаба его «не привлекает».

Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич был избран на должность в 2015 году от партии «Объединение «Самопомощь». В декабре 2018 года, в разгар президентской кампании, Александр Сенкевич заявил о выходе из партии. Он сообщил, что это решение назревало давно, как и сама необходимость его принятия. Мэр Николаева признал, что его выход из политической партии связан со стартом избирательной кампании по выборам президента Украины.

6 мая во время брифинга по изменениям в Избирательный кодекс глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия заявил, что на пост мэра на местных выборах этой осенью можно будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Ранее речь шла только о партийном выдвижении.

Мэр Николаева Александр Сенкевич говорит, что хочет дождаться окончательного результата изменений в избирательном законодательстве, а потом уже принимать решение.

— Сегодня я не вижу конечного результата изменений избирательного законодательства, каким оно будет, его меняют каждый день. Там наверху думают, как убрать местных политиков, как убрать тех людей, которые являются лидерами общественного мнения местного уровня. Они хотят, чтобы эти лидеры приходили в крупные партии и предлагали себя. Фактически, чтобы в основном парламентские партии затягивали всех людей к себе, как единственный возможный способ зайти в городскую власть. Мы наблюдаем за этим. И конечно же, ждем принятия окончательных законов, и после этого будем принимать решение. Мое мнение, что сегодня в Украине в основном все партии - это партии лидерского типа и партии с вертикальной структурой: есть Киев, спускаются директивы, здесь выполняются - голосуем за то, не голосуем за то, это наша позиция, - сказал Александр Сенкевич.

По его мнению, в Украине нужно изменить подходы к партийному строительству. Партии, по его мнению, должны быть не лидерского типа, а иметь горизонтальную структуру, где можно отстаивать интересы региона. Мэр Николаева заявил, что готов войти в такую партию, но не видит ее среди существующих ныне в Украине.

— Я считаю, что сегодня в Украине нужно подумать о вещах, которые изменят не просто подход к выборам, но вообще подход к будущему строительству страны. Реформа децентрализации подходит к концу, она должна быть закончена в тот день, когда будут новые выборы. Новые ОТГ, реформа управления. Сегодня нужно вспомнить о горизонтальной структуре строительства партии, когда лидеры ОТГ, лидеры городов, областных центров, райцентров и так далее объединяются. Пири этом, у каждого есть свой интерес, и все вместе они объединены верховными изменениями, которые происходят в Верховной Раде. Мы говорим о том, что в Украине должно произойти изменение системы парламентаризма, в том числе и двухпалатный парламент, где вопросы языка не стоят рядом с вопросами экономики. И вот эти вопросы нужно обсуждать сегодня уже, не потом через 5 лет опять перед выборами, а сегодня, что должны быть партии горизонтального типа. И я готов войти в такую партию, где есть наш регион, мы занимаемся его интересами, но все вместе выдвигаем кандидатов по методу праймериз, которые не просто занимают место в парламенте и кнопку нажимают, а отстаивают интересы регионов. Я пойду в такую партию. Но пока такой партии нет, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич высказал свое мнение о действиях некоторых депутатов горсовета, которые за полгода до местных выборов меняют политические партии.