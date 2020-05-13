Европейская комиссия разработала руководство, позволяющее возобновить туризм.

Об этом сообщает Reuters.

Документ призван помочь возобновить туризм, чтобы люди в ближайшие месяцы могли останавливаться в гостиницах, питаться в ресторанах или посещать пляжи, не подвергая себя риску, несмотря на пандемию коронавируса.

Согласно документу, Еврокомиссия также хочет, чтобы правительства ЕС учитывали личные соображения и разрешили людям посещать родственников и близких, которые живут в разных странах ЕС.

Комиссия также предлагает продлить на 30 дней до 15 июня ограничения на поездки в Шенгенскую зону без острой необходимости.

Как сообщалось, представители крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте Европейской народной партии потребовали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предпринять меры к отмене пограничного контроля в странах Евросоюза с 15 мая.