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Европейская комиссия разработала руководство, позволяющее возобновить туризм.
Об этом сообщает Reuters.
Документ призван помочь возобновить туризм, чтобы люди в ближайшие месяцы могли останавливаться в гостиницах, питаться в ресторанах или посещать пляжи, не подвергая себя риску, несмотря на пандемию коронавируса.
Согласно документу, Еврокомиссия также хочет, чтобы правительства ЕС учитывали личные соображения и разрешили людям посещать родственников и близких, которые живут в разных странах ЕС.
Комиссия также предлагает продлить на 30 дней до 15 июня ограничения на поездки в Шенгенскую зону без острой необходимости.
Как сообщалось, представители крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте Европейской народной партии потребовали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предпринять меры к отмене пограничного контроля в странах Евросоюза с 15 мая.
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Европейская комиссия разработала руководство, позволяющее возобновить туризм.
Об этом сообщает Reuters.
Документ призван помочь возобновить туризм, чтобы люди в ближайшие месяцы могли останавливаться в гостиницах, питаться в ресторанах или посещать пляжи, не подвергая себя риску, несмотря на пандемию коронавируса.
Согласно документу, Еврокомиссия также хочет, чтобы правительства ЕС учитывали личные соображения и разрешили людям посещать родственников и близких, которые живут в разных странах ЕС.
Комиссия также предлагает продлить на 30 дней до 15 июня ограничения на поездки в Шенгенскую зону без острой необходимости.
Как сообщалось, представители крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте Европейской народной партии потребовали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предпринять меры к отмене пограничного контроля в странах Евросоюза с 15 мая.