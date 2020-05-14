В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки обнаружили 8 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Двое больных находятся в больницах, а шесть лечатся дома под наблюдением медиков (по одному в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Харьковской областях и двое в Киевской области). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего по состоянию на утро 14 мая в ВСУ коронавирусом болеет 48 человек. С начала эпидемии уже выздоровел 61 человек, двое умерли от осложнений.

На изоляции (в частности самоизоляции) сейчас находятся 252 человека.

Напомним, в Украине впервые за время пандемии коронавируса за сутки вылечилось больше людей чем заболело, состоянием на 14 мая зафиксировано 16 тысяч 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая, за сутки выздоровели 427 человек.