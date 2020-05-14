Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает, что КП «Николаевский международный аэропорт»стоит отдать в концессию с условиям возврата инвестором денег, которые были вложены в его восстановление и развитие.

Об этом она заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам Виктории Москаленко, на сегодняшний день депутатам стоит подумать, как сократить потери областного бюджета на содержание аэропорта.

— Мы должны сегодня подумать, как сократить и уменьшить нагрузку на областной бюджет для содержания этого заведения.Мир в экономическом кризисе, мы будем постепенно выходить из эпидемии и нам нужно разработать план, как уменьшить нагрузку и что делать дальше. Рано, или поздно все равно найдется инвестор, который захочет вложить сюда деньги. Были разные разговоры о военном профиле, или транспортном профиле. Есть над чем работать. Я полностью не согласна с позицией министра (Владислава Криклия, - прим.), так как она поверхностна и не профессиональный. Но, я в то же время понимаю, что тот менеджмент, который сегодня есть является тоже не профессиональный. Мы должны депутатским корпусом собрать рабочую группу настоящих профессионалов и думать, каким образом дальше быть с ним (аэропортом, - прим.). Я абсолютно поддерживаю концессию, как форму его дальнейшего существования, если найдется инвестор, который сможет компенсировать расходы областного бюджета и направить нам проект развития этого объекта с возможностью перепрофилирования. Но, в первую очередь, чтобы инвестор мог вернуть деньги, которые нами были вложены в него. Мы можем поставить его на концессию и вернуть те финансовые потери, которые были вложены него, — заявила Виктория Москаленко.

Напомним, члены депутатской комиссии по вопросам транспорта и инфраструктуры Николаевского областного совета требуют прекратить финансирование КП «Николаевский международный аэропорт», кроме заработных плат и коммунальных услуг, до конца 2020 года.